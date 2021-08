Roma2021: Lozza, svendita ad Atac di ex deposito Atac è insulto a città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando provi a governare una città -continua Lozza- ma sai solo improvvisare, quando il tuo unico obiettivo è quello di far accrescere il tuo personaggio mediatico strumentalizzando una Città intera e tutti quelli che ti stanno accanto, quando fai parte di un partito che ha tradito la speranza di dieci milioni di italiani sostenendo tutto e il contrario di tutto e che senza ormai alcun principio o valore ha svenduto la propria identità per 4 posticini al caldo, quando non hai una visione su Roma e la tua unica preoccupazione sono i titoli sui giornali, beh questi sono i risultati. Nessuno pensa che ci sia qualche accordo sottobanco, ma è palese l’incapacità nell’aver saputo affrontare anche uno solo dei temi rilevanti per la città in questi 5 anni". (Com)