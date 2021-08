Bielorussia: dissidente Kolesnikova, regime ponga fine alle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime al potere in Bielorussia deve porre fine alle violenze. Lo ha detto la dissidente bielorussa Maria Kolesnikova in un’intervista scritta rilasciata dal carcere all’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Die Welt”. "Chiedo alle autorità di smettere di combattere contro il loro popolo e di ascoltare i bielorussi e avviare un nuovo dialogo", ha detto la 39enne attivista. “Basta con la violenza! Fermate gli assurdi processo legali!", ha scritto. Kolesnikova, che ha lavorato a lungo come manager culturale a Stoccarda, è in carcere dallo scorso settembre e rischia di rimanerci per diversi anni. Kolesnikova è diventata famosa a livello internazionale nel corso della campagna per le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, quando appariva al fianco di Svetlana Tikhanovskaya e Veronika Zepkalo, un trio tutto al femminile che si opponeva al regime di Aleksandr Lukashenko. (segue) (Geb)