Bielorussia: dissidente Kolesnikova, regime ponga fine alle violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto, ampiamente non riconosciuto a livello internazionale, Kolesnikova si è unita alle proteste di massa e all'inizio di settembre è stata sequestrata dai servizi segreti dell’Agenzia per la sicurezza dello Stato (Kgb) a Minsk. Mentre stava per essere deportata in Ucraina, ha strappato il suo passaporto poco prima del valico di frontiera, sventando i piani volti a espellerla dal paese. Non si pente della sua decisione di rimanere in Bielorussia, ha scritto Kolesnikova. “Penso che fosse la cosa giusta da fare. La libertà non ti cade in grembo". La Bielorussia non è l'unico Paese che non è ancora stato in grado di costruire un sistema democratico, ha aggiunto la dissidente, ma "passo dopo passo stiamo costruendo una società libera e aperta". (Geb)