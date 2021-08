Siria: Assad autorizza premier ad interim Arnous a formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha autorizzato il primo ministro ad interim Arnous a formare un nuovo governo dopo le elezioni presidenziali avvenute lo scorso 26 maggio. Lo riferisce un comunicato della presidenza siriana. "Hussein Arnous ha il potere di formare un nuovo governo tramite il decreto 206 del presidente della Repubblica", si legge nella nota il cui testo è stato diffuso sul profilo Twitter della presidenza siriana. Le elezioni presidenziali tenutesi a fine maggio hanno visto Assad assicurarsi una schiacciante vittoria con il 95,1 per cento dei voti. Assad aveva originariamente nominato Arnous primo ministro lo scorso agosto per sostituire Imad Khamis, licenziato mentre la Siria era alle prese con una grave crisi economica e il crollo della valuta nazionale. Il presidente siriano ha prestato giuramento lo scorso 17 giugno per un quarto mandato dopo le elezioni presidenziali descritte come una farsa dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite. Nell'ultimo anno il governo ha adottato una serie di misure impopolari che vanno dal forte aumento del prezzo del carburante al razionamento del pane per frenare i lauti sussidi che hanno prosciugato le finanze statali in difficoltà a causa delle dure sanzioni imposte dai Paesi occidentali a cui si aggiungono i danni di dieci anni della guerra e della pandemia di Covid-19.(Res)