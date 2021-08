Business news: Taiwan, Giappone consegna primo treno per linea ferroviaria su costa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo convoglio ferroviario Emu3000 di Taiwan è stato consegnato a Hualien dal Giappone, in vista del servizio lungo la costa orientale che sarà inaugurato entro la fine dell'anno. Lo rende noto il quotidiano "Taiwan News", secondo cui la società ferroviaria locale Taiwan Railways Administration ha ordinato 600 vagoni ferroviari dalla Hitachi Rail giapponese, con consegna prevista per il completamento nel 2024. I media locali riferiscono che se i test avranno successo, i nuovi treni aumenteranno la capacità sulle rotte della costa orientale dell'isola di oltre il 40 per cento. (Cip)