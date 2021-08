Business news: Giordania, dal 28 luglio prima fiera virtuale per rilancio attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un lungo periodo, gli enti pubblici-privati giordani stanno rilanciando le attività economiche organizzando la prima fiera virtuale International Kingdom Expo 2021 (Ike), che si terrà dal 28 luglio al 02 agosto 2021. Lo rende noto Agenzia Ice. Ike 2021 è la prima mostra e conferenza internazionale giordana che mira a connettere fabbriche, fornitori di servizi e start-up con il mercato globale attraverso finestre virtuali interattive. L'International Kingdom Expo 2021 è organizzato da Sindyan for Entrepreneurship and Development in collaborazione con la Jordan Investment Commission, la Camera di Commercio della Giordania, e la Camera dell'Industria della Giordania. L'Expo rappresenta la migliore opportunità per il pubblico di tutto il mondo di comunicare direttamente con gli stakeholder attraverso chat istantanea (scrittura e video live), ottenere presentazioni e video esplicativi. La piattaforma dell'evento combina le regole delle fiere tradizionali con elementi di reti sociali e professionali, attraverso una pagina principale della mostra, una conferenza virtuale di accompagnamento, stand virtuali per ogni produttore, azienda, fornitore di servizi o prodotto esportabile e sale riunioni virtuali adatto allo scambio di informazioni e alla creazione di partnership e accordi congiunti. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi tramite il sito: https://kingdomexpo.org/ (Res)