Business news: Egitto, Mercedes Benz istituisce un centro logistico nella zona economica di Suez

- L'Autorità della zona economica del Canale di Suez ha firmato un contratto con Mercedes Benz per stabilire un centro di distribuzione logistica nella località di Ain Sukhna. Lo riferisce un comunicato diffuso dall'Autorità. "Il centro logistico sarà realizzato entro un anno dalla firma per sostenere l'industria automobilistica nella regione di Ain Sukhna sul Mar Rosso", ha affermato il generale Mohamed Shaaban, vicepresidente dell'Autorità. L'accordo giunge dopo che il Consiglio dei ministri del Cairo ha rilasciato un'autorizzazione per l'approvazione delle regole di importazione ed esportazione nella zona economica del Canale di Suez. Le regole hanno consentito all'Autorità di avviare progetti logistici e fornire servizi di filiera, permettendo di stoccare merci in un magazzino speciale a beneficio del progetto. (Cae)