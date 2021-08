Business news: Libia, governo stanzia 94 milioni di euro per l'emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdel Hamid Dabaiba, ha deciso di stanziare mezzo miliardo di dinari libici (circa 94 millioni di euro), provenienti dalla sezione “spese d’emergenza”, destinandoli al ministero della Salute per affrontare le necessità scaturite dalla pandemia Covid-19. Lo riferisce una nota del governo di Tripoli. L'importo stanziato servirà per attrezzare laboratori, industrie di riferimento e per rifornire serbatoi e fabbriche di ossigeno medico. L'importo servirà anche per medicinali e forniture mediche, per i bonus destinati ai lavoratori nei centri di isolamento e per i servizi di igiene nei centri di isolamento. Dabaiba ha affermato domenica che il governo stanzierà circa 500 milioni di dinari al ministero della Salute per far fronte alla pandemia Covid-19, sottolineando che il ministero della Salute lavorerà per fornire ossigeno a tutti i centri di isolamento sanitario. Dabaiba ha detto, durante la quinta riunione ordinaria del Consiglio dei ministri, che si è tenuta domenica, nella città di Sebha, che sono attese nel Paese spedizioni di medicinali per combattere la pandemia. Infine, il primo ministro sta continuando le sue visite in molte città e regioni del Paese nordafricano per esaminare le condizioni di salute. (Lit)