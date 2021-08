Business news: Arabia Saudita, aziende di Tabuk vicine a Neom diventano green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende della città di Tabuk, situata nel nord dell’Arabia Saudita, che lavorano al progetto della città di Neom stanno diventando green, seguendo l’esempio dell’iniziativa del governo del Regno che prevede la costruzione di una grande città “high-tech” da 500 miliardi di dollari. Tra queste vi è la Tabuk Concrete Co., che fornisce calcestruzzo agli appaltatori che operano a Neom e che sta acquistando nuove attrezzature per assicurarsi che i suoi metodi di costruzione siano il più ecologici possibile. L'Arabia Saudita negli ultimi anni ha compiuto grandi cambiamenti per trasformare la sua economia in un'economia focalizzata sull'energia verde. Il governo stesso ha fissato l'obiettivo di generare il 50 percento del fabbisogno energetico del Regno utilizzando energia rinnovabile entro il 2030. (Res)