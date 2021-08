Business news: Arabia Saudita in cima alla classifica dei mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è stata la migliore di tutti i mercati emergenti dall'inizio della pandemia, secondo i nuovi dati del fornitore di informazioni Refinitiv. Un'analisi di 25 paesi nell'indice Msci mercati emergenti ha messo l'Arabia Saudita, sede della borsa Tadawul a Riad, in cima alla lista con un aumento del valore di mercato di quasi il 27 per cento dall'inizio del 2020, quando il Covid-19 ha iniziato ad avere un impatto sull’economia mondiale. In media, gli altri Paesi hanno visto un aumento dell’1,6 per cento. (Res)