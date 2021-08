Business news: Fmi, crescita regione Medio Oriente e Nord Africa al 4,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della regione del Medio Oriente e del Nord Africa è prevista rispettivamente al 4,1 per cento per il 2021 e al 3,7 per cento per il 2022. È quanto emerge nell’aggiornamento del “World Economic Outlook” pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel rapporto, l’Fmi prevede che l'Arabia Saudita, la più grande economia della regione, crescerà del 2,4 per cento nel 2021 e del 4,8 per cento nel 2022, con una revisione al ribasso dello 0,5 per cento per la crescita dell’anno in corso rispetto al rapporto di aprile. Nel rapporto, l’Fmi ha sottolineato che l'aumento dei prezzi del petrolio e l'introduzione anticipata dei vaccini stanno sostenendo le prospettive economiche per molte economie dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, sostenendo il Pil non petrolifero, che si prevede aumenterà del 3,3 per cento nel 2021. Con l’aumento dei prezzi del petrolio, l’Fmi prevede inoltre che le condizioni fiscali dei paesi del Ccg miglioreranno nel 2021 e nel 2022. (Nys)