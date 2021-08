Business news: Egitto cerca società internazionali per gestire nuovi terminal nei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell'Egitto, generale Kamel al Wazir, ha rivelato in occasione di una conferenza che il settore dei trasporti marittimi sta sviluppando numerosi grandi progetti, tra cui la costruzione di vaste banchine, ed è in cerca di società e investitori internazionali per gestire i nuovi terminal nei porti del Paese. "La gestione e l'esercizio del terminal polivalente nel porto di Alessandria è stato stipulato con la società internazionale francese Cma, e un contratto con l'internazionale tedesca Eurojet per la gestione e l'esercizio della stazione Tahya Misr 1 nel porto di Damietta, che viene implementata con finanziamenti locali e società egiziane", ha spiegato il ministro, il quale ha rivelato che è attualmente in preparazione l'avvio, in tempi rapidi, della realizzazione della diga foranea della stazione Tahya Misr 2. Al Wazir ha invitato gli investitori a partecipare alla gestione e al funzionamento di questi ormeggi, come anche alla gestione e al funzionamento del Terminal 2 del porto di Damietta e del terminal polivalente nel porto di Safaga. Al Wazir ha sottolineato che è in corso di realizzazione un ampio sviluppo nel porto di Sokhna, dove saranno costruiti 12 chilometri di banchina, contro i tre chilometri costruiti negli ultimi 20 anni. Il ministro ha sottolineato inoltre che il presidente, Abdel Fatah al Sisi, ha ordinato la realizzazione di un grande porto sul Mar Rosso e di un altro sul Mediterraneo, in riferimento ai due scali di Ain Sukhna e Alessandria, che contribuiscano al trasporto di merci con treni elettrici. (Cae)