Business news: compagnia turca Katmerciler vende al Kenya veicoli corazzati per 91,4 milioni di dollari

- L’industria di difesa turca Katmerciler ha siglato un contratto da 91,4 milioni di dollari con il ministero della Difesa del Kenya, per fornire al Paese africano più di 100 mezzi corazzati, tra cui il veicolo da combattimento Hizir. Lo riferisce una nota stampa della compagnia turca, secondo cui si tratta del maggior contratto di esportazione siglato dall’azienda. La consegna dei veicoli, in tutto 118, completi di pezzi di ricambio e strumenti per la manutenzione, comincerà nel 2022 e proseguirà fino alla fine del 2023. Il veicolo a quattro ruote motrici corazzato da combattimento Hizir, lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel novembre 2016, è già utilizzato dalle forze armate turche in diverse operazioni locali e all’estero. Di recente, all’inizio di quest’anno, la stessa compagnia ha annunciato di aver siglato un altro accordo da 40 milioni di euro per esportare diversi mezzi, tra cui il veicolo Hizir, verso un non meglio precisato Paese africano. L’anno scorso, grazie all’export Katmerciler ha guadagnato 273 milioni di lire turche (31,9 milioni di dollari), e la quota delle esportazioni sui ricavi complessivi ha raggiunto il 78 per cento. (Tua)