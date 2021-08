Business news: Etiopia, compagnia cinese Gcl svilupperà idrogeno liquido a partire dall'ammoniaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese produttrice di pannelli solari Gcl Group realizzerà in Etiopia un impianto per produrre ammoniaca utilizzando il gas naturale locale, sviluppando quindi idrogeno liquido. Lo ha spiegato ai media locali il presidente della compagnia, Zhu Gongshan, spiegando che il nuovo progetto si inserisce nella volontà del gruppo di esplorare nuove fonti energetiche e prevede di creare strutture dove trasformare l'ammoniaca in circa 2,5 milioni di tonnellate di idrogeno liquido. "Ci stiamo riposizionando e ci stiamo concentrando su una nuova pista da corsa", ha detto l'imprenditore parlando a margine di una cerimonia di lancio del progetto di idrogeno, spiegando che il gas naturale che verrà utilizzato è stato prodotto in giacimenti nei quali Gcl Group ha lavorato nell'ambito di un accordo con il governo di Addis Abeba, firmato nel 2013 per l'esplorazione dei due giacimenti gasiferi di Calub e Hilala. I piani dell'azienda prevedono di realizzare una fabbrica di ammoniaca da 4 milioni di tonnellate all'anno a Gibuti, la cui produzione verrà quindi trasferita in luoghi preposti alla produzione di idrogeno liquido. (Res)