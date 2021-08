Business news: Uganda, aperto centro di supporto per le aziende russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di coordinamento russo per la cooperazione con l'Africa (AfroCom) apre un centro di assistenza alle imprese russe in Uganda. Lo ha annunciato Stanislav Mezentsev, direttore esecutivo del Comitato, al 12esimo Incontro economico internazionale "Russia-Islamic world" a Kazan. "In Africa ci stanno aspettando" ha aggiunto, rivelando l'intenzione di estendere l'esperienza a Kenya ed Etiopia entro la fine dell'anno. Le piccole e medie imprese russe "non dovrebbero vergognarsi" di chiedere assistenza al comitato. Le relazioni commerciali tra la Russia e i Paesi africani hanno acquisito slancio dopo il primo forum economico Russia-Africa, tenuto nel 2019 a Sochi. (Rum)