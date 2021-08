Business news: Sudafrica, al via fornitura di vaccini Johnson & Johnson prodotti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società sudafricana Aspen Pharmacare ha rifornito il primo lotto di vaccino Johnson & Johnson (J&J) prodotto nel Paese. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato, precisando che sarà la prima serie di vaccini ad essere prodotta nel Paese attraverso ingredienti farmaceutici attivi (Api) – sostanze utilizzate per realizzare il prodotto farmaceutico finale – provenienti dall'Europa. Le forniture saranno distribuite anche ad altri Paesi africani nell'ambito dell'African Vaccine Acquisition Task Team in base al quale J&J si è impegnata a fornire 220 milioni di dosi del vaccino a iniezione singola. La campagna di vaccinazione del Sudafrica ha subito una grave battuta d'arresto ad aprile, quando la Federal Drug Administration degli Stati Uniti ha interrotto la produzione di vaccini J&J in uno stabilimento a Baltimora dopo avervi individuato 2 milioni di dosi contaminate. La dipendenza dell'Africa dalle importazioni dei vaccini contro il Covid-19 l'ha resa vulnerabile alle ripetute ondate di coronavirus, aumentando la domanda di impianti di produzione di vaccini nel continente. Finora nel Paese - che è di gran lunga il più colpito dalla pandemia in Africa - sono state somministrate solo 60 milioni di dosi su una popolazione di 1,3 miliardi a causa delle restrizioni sulle spedizioni dalle nazioni produttrici di vaccini. La scorsa settimana il sudafricano Biovac Institute ha stretto un accordo con Pfizer per un accordo "Fill and finish" ("riempi e finisci") per produrre fino a 100 milioni di vaccini entro il 2022-2023. (Res)