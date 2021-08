Business news: Fmi, economia della Nigeria in crescita al 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria crescerà quest'anno di 2,5 punti percentuali e di 2,6 nel 2022, con dati in linea con le ultime stime formulate a giugno. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento al rapporto sulle Prospettive globali di crescita, che conferma la graduale ripresa dell'economia nigeriana dagli effetti negativi della pandemia globale di Covid-19, nonostante le difficoltà legate al mondo del lavoro e fotografate da un tasso di disoccupazione in preoccupante aumento. A giugno, l'Fmi segnalava una crescita positiva allo 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno sostenuta dai settori dell'agricoltura e dei servizi, n un contesto ancora instabile nel quale il tasso di inflazione rimaneva al 17,9 per cento nonostante un suo rallentamento a maggio. (Res)