Tunisia: Italia invia forniture vaccino AstraZeneca, solidarietà e vicinanza a popolo amico

- In questa fase di perdurante emergenza pandemica che colpisce la Tunisia con particolare durezza, l’Italia è determinata a continuare a fornire un sostegno concreto e immediato al popolo tunisino nel contrasto al Covid-19. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui dopo l’invio di cinque container di materiale sanitario e le donazioni per l’acquisto di generatori di ossigeno per gli ospedali tunisini, a seguito di una specifica richiesta del governo tunisino e in esito ad un accordo tra i rispettivi ministeri della Salute, è giunta ieri sera a Tunisi una fornitura di vaccini AstraZeneca messi a disposizione dalla struttura del Commissario straordinario, generale Francesco Figliuolo. L’Italia vuole così dimostrare concreta solidarietà e vicinanza a un popolo vicino e da sempre amico, nel quadro dell’impegno – annunciato dal presidente del Consiglio Draghi al Global Health Summit del 21 maggio scorso – di fornire 15 milioni di dosi di vaccini entro la fine del 2021 ai Paesi a basso reddito. (Com)