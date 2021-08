Germania: Baerbock (Verdi) propone "linguaggio equo e neutro" nei documenti ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un linguaggio equo e neutro nei testi dei documenti ufficiali. Lo ha dichiarato la candidata alla cancelleria tedesca per i Verdi, Annalena Baerbock, parlando al quotidiano berlinese “Tagesspiegel”. "Voglio fare politica per tutti, e questo significa rivolgersi a tutti e non solo pensare di farlo", ha detto la leader dei Verdi. La lingua può anche escludere e la società deve prestare attenzione a questo fenomeno, secondo Baerbock. "Il linguaggio sta cambiando: oggi, ad esempio, si parla più di "medici" e non solo di "dottori", perché altrimenti nella testa compare solo l'immagine di un uomo", ha detto Baerbock. Non è chiaro, tuttavia, che tipo di cambiamenti nei testi ufficiali Baerbock specificamente prevede di introdurre. Il linguaggio neutro rispetto al genere non significa necessariamente l'uso di caratteri speciali, come per esempio degli asterischi, ha spiegato l’esponente politica, secondo cui la lingua tedesca offre numerosi altri modi per evitare il maschile generico, se lo si desidera. (Geb)