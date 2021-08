Francia: presidente Federazione ospedaliera chiede vaccinazione obbligatoria per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione ospedaliera francese, Frederic Valletoux, ha chiesto al governo di adottare la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per tutte le categorie o fasce di popolazione. Intervistato dal “Jounal du dimanche”, Valletoux – che è anche sindaco di Fontainebleau – ha invitato l'esecutivo a "fare un passo avanti" e decretare la vaccinazione contro il Covid-19 obbligatoria per tutti, e non solo per il personale degli istituti sanitari. "Non ci possiamo più permettere il lusso di prendere mezze misure. Ovunque gli indicatori sono in aumento: il contesto epidemico ci mostra i limiti delle misure intermedie", ha detto Valletoux al settimanale, incoraggiando il governo a passare dal volontarismo all’obbligo. Secondo il presidente della Federazione ospedaliera il libretto sanitario non basta e rappresentate, al massimo, un ripiego. "Ha funzionato a breve termine, ma non sarà sufficiente per ottenere una vera immunità collettiva", ha affermato. (segue) (Frp)