Francia: presidente Federazione ospedaliera chiede vaccinazione obbligatoria per tutti (2)

- Mentre l'estensione dell'applicazione del passaporto sanitario in Francia è stata accusata di mascherare una vaccinazione obbligatoria e di creare una società a due livelli, Valletoux sostiene che la vaccinazione obbligatoria avrebbe il pregio di non soffrire di ambiguità. “Si tratta di un provvedimento semplice, chiaro ed efficace, soprattutto quando il rilascio dei pass sanitari si preannuncia di rara complessità, soprattutto negli ospedali, quando si dovrà tracciare un confine tra i pazienti per i quali sarà richiesto all'ingresso, e gli altri”. Il presidente della Federazione vorrebbe che la Francia fosse, in questo campo, "un Paese pioniere" e che "dia il via a un movimento mondiale a favore della vaccinazione obbligatoria". (Frp)