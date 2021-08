Business news: Cina, piattaforma WeChat sospende registrazione nuovi utenti per "aggiornamento tecnico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma cinese WeChat sospenderà la registrazione di nuovi utenti per un "aggiornamento tecnico sulla sicurezza". Lo ha reso noto la multinazionale tecnologica cinese Tencent, proprietaria dell'app, annunciando sul web che "WeChat, con oltre un miliardo di utenti, sta ricevendo un aggiornamento tecnico di sicurezza in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti". Si prevede che le registrazioni di nuovi utenti individuali riprendano intorno all'inizio di agosto, ha reso noto Tencent. WeChat, la popolare piattaforma per prenotare taxi, cibo, pagamenti e altri acquisti, offre servizi in gran parte gestiti dai suoi rivali, come il gruppo dell'e-commerce Alibaba. Il 26 luglio l'autorità di regolamentazione del settore tecnologico ha reso noto di aver intrapreso una campagna per correggere "i comportamenti illegali online", incluso il blocco di collegamenti esterni, nonché la raccolta e l'archiviazione dei dati. (Cip)