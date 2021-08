Business news: piattaforma bikesharing di Alibaba annulla Ipo negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di bike sharing supportata dalla cinese Alibaba Hellobike ha annullato il suo piano di Offerta pubblica iniziale (Ipo) nel mercato azionario statunitense tre mesi dopo aver presentato il suo prospetto. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, sostenendo che "la società sta chiedendo il ritiro della dichiarazione di registrazione perché non desidera più condurre un'offerta pubblica di titoli in questo momento". La società prenderà ulteriori decisioni sul processo di Ipo in conformità con le nuove normative e l'ambiente del mercato dei capitali. (Cip)