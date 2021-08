Business news: Libia, siglato accordo con statunitense Infinera per rete telecomunicazioni nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha supervisionato la firma di un accordo per lo sviluppo di una rete di telecomunicazioni nazionale tra la Libya Telecom Company, la Libyan Telecom Holding Company e la società statunitense Infinera. L'accordo è stato firmato da Mohamed Balras Ali, presidente del consiglio di amministrazione della Libya Telecom Company, e David Heard, amministratore delegato della società Infinera. Alla firma hanno partecipato l'Inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, e l'assistente sottosegretario al Tesoro Eric Mayer, e da parte libica, il ministro dei Trasporti, Mohammed al Shhoubi, il ministro di Stato per gli affari di gabinetto, Walid al Lafi, il presidente del consiglio di amministrazione della Telecom Holding Company, Faisal Qarqab, e l'inviato speciale del governo negli Stati Uniti, Mohammed al Darrat. Dabaiba ha affermato che la firma dell’accordo di oggi rappresenta un passo importante per le relazioni tra Libia e Stati Uniti, in quanto rafforza la fiducia reciproca e l’integrazione tra le società statunitensi e le istituzioni statali libiche. Da parte sua, l'inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha elogiato la firma di questo accordo e ha affermato che gli Usa rimarranno un importante sostenitore della Libia in tutti i campi e, in particolare, si proporranno come forte partner economico del Paese nordafricano. (Lit)