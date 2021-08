Business news: Egitto, firmati quattro contratti per esplorazione giacimenti auriferi con compagnia canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha firmato quattro nuovi contratti per l'esplorazione di giacimenti auriferi nella regione del Deserto orientale con la compagnia Canadian Barrick Gold Company. Lo ha annunciato il ministero egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie in un comunicato stampa. La compagnia canadese sta investendo per la prima volta in Egitto nel campo dell'estrazione e della ricerca dell'oro in 19 nuovi blocchi nel deserto a est del fiume Nilo, con un investimento complessivo stimato in 8,8 milioni di dollari. (Cae)