Business news: Oms, 700 milioni di dosi di vaccino per raggiungere copertura del 30 per cento entro fine anno

- L'Africa ha ancora bisogno di più di 700 milioni di dosi per raggiungere l'obiettivo di copertura del 30 per cento della popolazione entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato la direttrice regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, in un briefing con la stampa. Nella scorsa settimana 3,8 milioni di dosi di vaccino sono state consegnate a 13 paesi attraverso il meccanismo Covax Facility, portando le dosi totali consegnate al continente a 82 milioni. Questi vaccini consegnati di recente fanno parte di 60 milioni di dosi che Covax ha assegnato a 49 paesi africani, da consegnare da qui a settembre. Covax ha anche siglato accordi con Sinopharm e Sinovac per fornire 110 milioni di dosi ai paesi a basso reddito, di cui 32,5 milioni stanno arrivando in Africa", ha precisato Moeti, dicendosi fiduciosa di raggiungere l'obiettivo di consegnare almeno 520 milioni di dosi in Africa entro la fine del 2021. "Con il previsto afflusso di vaccini, i paesi devono aumentare l'implementazione del vaccino per raggiungere il maggior numero possibile di persone, mobilitare risorse, comprese quelle finanziarie, per le attività di vaccinazione, la logistica, il personale e avere fiducia nei vaccini", ha aggiunto. (Res)