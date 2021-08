Business news: Ciad, rappresentante Ua insediato incontra partner politici ed economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione africana per il Ciad, Basile Ikouebé, ha previsto di incontrare a N'Djamena i partner tecnici e finanziari del Paese, sul quale le autorità al potere dopo la morte dell'ex presidente Idriss Deby intendono fare affidamento per completare il periodo di transizione. Lo riferisce "Rfi", precisando che il funzionario congolese si è ufficialmente insediato nella capitale, dove ieri ha incontrato il ministro degli Esteri, Chérif Mahamat Zène. Il colloquio è durato circa un'ora e mezza e ha avuto al centro il tema dell'attuazione della tabella di marcia per la transizione nel Paese, dopo l'istituzione di un Consiglio militare (Ctm) e le richieste della comunità internazionale di arrivare a regolari elezioni. Oggi Ikouebé incontrerà anche i partiti politici e le organizzazioni della società civile: fra queste i rappresentanti del collettivo Wakit Tama, che non si riconosce nell'attuale gestione politica della transizione e ha annunciato per oggi una manifestazione di protesta a scala nazionale. La manifestazione è stata autorizzata a N'Djamena dal ministro della Pubblica Sicurezza, il generale Abakar Souleyman Adam. (Res)