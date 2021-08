Business news: Nigeria, Banca centrale annuncia lancio criptovaluta "e-naira" in ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria prevede di lanciare la sua criptovaluta "e-naira" il prossimo mese di ottobre. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale, Godwin Emefiele, per il quale la valuta funzionerà come un portafoglio reale nel quale i clienti dell'istituto di credito potranno tenere il loro fondi. L'annuncio arriva dopo che, lo scorso febbraio, il governo ha imposto alle sue banche e istituzioni finanziarie di interrompere i loro servizi di criptovaluta, con misure che hanno avuto effetto immediato. Prima economia del continente, la Nigeria è anche il Paese africano con maggior numero di transazioni in Bitcoin: al secondo posto si posiziona il Kenya, seguito dal Ghana. (Res)