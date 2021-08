Business news: Fmi, economia del Sudafrica in crescita al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Sudafrica crescerà quest'anno di 4 punti percentuali e di 2,2 nel 2022, con una stima più generosa di quella effettuata a gennaio. Lo dice il Fondo monetario internazionale (Fmi) nei dati di aggiornamento al rapporto sulle Prospettive globali di crescita. La stima appare più ottimista rispetto a quella di gennaio, quando l'Fmi stimava per il Sudafrica una ripresa al 2,8 per cento nel 2021 e all'1,4 per cento per l'anno successivo. Sebbene la recente immissione sul mercato dei vaccini contro il Covid-19 abbia sollevato la speranza di un'inversione di tendenza nella pandemia entro la fine dell'anno, per l'Fmi nuove ondate di infezione e la scoperta di varianti del virus apparivano già nell'edizione precedente del rapporto come elementi preoccupanti per le prospettive economiche globali. (Nys)