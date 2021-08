Serbia: Brnabic si aspetta apertura di due cluster tematici nell'adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha detto di aspettarsi l'apertura di due cluster nel processo di adesione all'Unione europea entro la fine della presidenza di turno Ue della Slovenia. Secondo quanto riferisce una nota del governo serbo, la dichiarazione è stata pronunciata nel corso dell'incontro oggi a Belgrado con il sottosegretario tedesco agli Esteri Miguel Berger. Brnabic ha detto che l'apertura di due cluster, ovvero gruppi tematici di capitoli secondo la nuova metodologia per l'adesione, sarebbe "un segnale positivo". Durante la conversazione odierna con Berger, la premier ha sottolineato che il sostegno della Germania al processo di riforma e di integrazione europea è di eccezionale importanza per la Serbia. Brnabic ha affermato che lo Stato di diritto è un tema posto tra le priorità del governo. L'esecutivo, ha detto ancora la premier, ha dimostrato nello scorso periodo "il suo impegno per l'ulteriore attuazione delle riforme, in modo che la magistratura e le sue istituzioni siano responsabili, efficienti e indipendenti". A proposito della situazione regionale, Brnabic ha sottolineato che la Serbia è impegnata nel dialogo tra Belgrado e Pristina, importante per la stabilità dell'intera regione, ma ha aggiunto che esiste grande preoccupazione per la situazione attuale dei serbi che hanno deciso di fare rientro alle loro abitazioni in Kosovo. (segue) (Seb)