Business news: India, la startup Mohalla Tech raccoglie 145 milioni di dollari dagli investitori

- La startup indiana Mohalla Tech, proprietaria delle piattaforme social ShareChat e Moj, ha raccolto 145 milioni di dollari in un round di finanziamento condotto da Temasek e Moore Streategic Ventures, con la partecipazione anche del Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund. Lo scrive il portale specializzato “Tech in Asia”, secondo cui l’azienda è ora valutata 2,9 miliardi di dollari. La startup, con sede a Bengaluru, ha raccolto finora 911 milioni di dollari attraverso sette diversi round di finanziamento. Ad aprile Mohalla Tech aveva raccolto 502 milioni di dollari, che avevano aiutato l’azienda a raggiungere una valutazione di 2,1 miliardi di dollari. All’ultima tornata di finanziamento hanno partecipato, tra gli altri, Tiger Global Management, Lightspeed Venture Partners, Twitter e Snap. I nuovi fondi dovrebbero essere utilizzati per incrementare il numero di utenti e di creatori di contenuti e per migliorare le capacità in materia di intelligenza artificiale. (Inn)