Business news: Kazakhstan pronto ad autorizzare banche a effettuare transazioni in criptovalute

- Il governo del Kazakhstan potrebbe presto autorizzare ufficialmente le banche nazionali ad aprire conti per le transazioni in criptovalute. Lo afferma l’emittente locale “Khabar 24”, che cita funzionari dell’Associazione dell’industria dei centri data e della blockchain del Kazakhstan. Gli scambi in criptovalute inizierebbero con un progetto pilota avviato dal Centro finanziario internazionale di Astana, uno dei principali snodi finanziari del Paese. Il progetto verrebbe portato avanti per un anno con l’obiettivo di consentire alle imprese locali di offrire legalmente servizi di investimento in criptovalute e agli investitori di acquistare e vendere in sicurezza prodotti come Bitcoin. Nel quadro dell’iniziativa, il governo kazakho intende anche valutare i potenziali rischi associati agli investimenti in valuta digitale, che attualmente non sono ancora legalizzati nel Paese. La notizia giunge in un momento in cui il Kazakhstan sta attirando sempre più l’attenzione dei cosiddetti “minatori” di criptovalute, dopo che la Cina ha imposto il divieto su ogni genere di operazione in valuta digitale.ResBusiness news: Cina, profitti delle imprese statali aumentano del 110 per cento nei primi sei mesiPechinoI profitti combinati delle imprese statali cinesi (Soe) hanno raggiunto circa 2.390 miliardi di yuan (circa 368,94 miliardi di dollari) nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 110 per cento su base annuale, secondo i dati ufficiali del ministero delle Finanze. La crescita media degli utili per lo stesso periodo nel 2019 e nel 2020 è stata del 14,6 per cento. Secondo i dati ministeriali, durante il periodo in oggetto, le imprese amministrate dallo Stato hanno raddoppiato i loro profitti di anno in anno a quasi 1.590 miliardi di yuan. Le imprese statali cinesi hanno visto il loro fatturato totale aumentare del 27,7 per cento su base annua a circa 35.410 miliardi di yuan. Le entrate delle Soe sono aumentate del 25,4 per cento anno su anno a quasi duemila miliardi di yuan. Alla fine di giugno, il rapporto debito/attività delle Soe della Cina è rimasto invariato rispetto a maggio al 64,3 per cento, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)