Business news: emiratina Dp World e Rosatom firmano accordo per Northern Transit Corridor

- La Dp World, società che opera nel settore del trasporto e della logistica con sede a Dubai, e la società russa per l’energia nucleare, Rosatom, hanno firmato un accordo per lo sviluppo del Northern Transit Corridor, via di collegamento tra Asia ed Europa. L'accordo è stato firmato a San Pietroburgo dal sultano Ahmed Bin Sulayem, amministratore delegato di Dp World, e da Aleksey Likhachev, direttore generale di Rosatom. Secondo i termini dell'accordo, le due società costituiranno una joint venture che investirà, costruirà e gestirà capacità di trasporto e logistica lungo il Northern Transit Corridor. La rotta del nord riduce fino a 19 giorni il tempo di viaggio tra il sud-est asiatico e l'Europa nord-occidentale. Un terzo dei flussi commerciali mondiali tra i due continenti e il risparmio dei tempi di spedizione ridurranno significativamente le emissioni di CO2. (Res)