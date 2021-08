Business news: Algeria, Tebboune esclude nuovamente ricorso a indebitamento estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha dichiarato nuovamente nel corso di una riunione del governo che il Paese non prevede di ricorrere all’indebitamento estero. Il capo dello Stato ha sottolineato “la capacità dell’Algeria di acquisire tutti i suoi bisogni per far fronte a ogni eventualità”, aggiungendo che le previsioni “pessimistiche” udite nei mesi scorsi non si sono realizzate. Tra le previsioni in questione figurava quella secondo cui il Paese avrebbe fatto ricorso all’indebitamento estero per fine 2020-inizio 2021. Secondo il comunicato finale della riunione del Consiglio dei ministri, il presidente ha posto l’accento sulla necessità di consolidare il principio del non-ricorso all’indebitamento esterno per “rafforzare la sovranità dell’Algeria”, esortando a lavorare e badare alla “costanza di questo principio”. Secondo il presidente algerino, le riserve di valuta estera sono pari a 44 miliardi di dollari, contro i 53 miliardi della fine del 2019. Anche in questo caso, le previsioni annunciavano un’erosione più marcata, legata al volume delle importazioni e al calo del prezzo del petrolio. Il mancato ricorso al debito estero è una costante della politica economica di Tebboune, eletto alla presidenza della Repubblica nel dicembre 2019. “Non andremo né dal Fondo monetario internazionale (Fmi) né dalla Banca mondiale, perché l’indebitamento attenta alla sovranità nazionale, esperienza che abbiamo vissuto all’inizio degli anni ‘90”, ha detto nel maggio 2020 Tebboune durante un briefing con la stampa. Il capo dello Stato ha successivamente ribadito più volte questo impegno. (Ala)