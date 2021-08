Business news: Algeria, firmato memorandum d'intesa tra Sonelgaz e la mauritana Somilac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del gruppo della società algerina dell'energia elettrica e del gas Sonelgaz ha guidato lunedì una delegazione dei principali dirigenti delle società del gruppo in una visita di lavoro nella capitale mauritana, Nouakchott, durante la quale sarà firmato un memorandum d'intesa con la società elettrica mauritana Somilac. L’intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le due parti in campo energetico, secondo quanto ha riferito il sito informativo "Afrigate". La visita si inserisce nell'attuazione del programma di lavoro compreso nel piano strategico elaborato da Sonelgaz fino al 2035, in particolare, nella sezione relativa all'apertura al mercato esterno africano e mediterraneo. Il sito ha rivelato che si terranno diversi incontri tra gli specialisti delle due società, al fine di identificare progetti di reciproco interesse e stabilire le priorità che verranno presto ufficializzati firmando contratti win-win. (Ala)