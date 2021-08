Business news: Iraq, il 4 e il 25 agosto due fiere per le aziende italiane a Sulaymaniyya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ambito del piano per la promozione del Made in Italy, Ice Agenzia, tramite l'ufficio Ice di Amman, con competenza su Giordania, Palestina e Iraq, organizza la partecipazione italiana con uno stand "Punto Italia", rappresentando aziende italiane con un servizio di informazione/assistenza/catalogoteca, alla Sulaymaniyah Industry and Domestic Fair che si tiene dal 4 all'8 agosto 2021 e alla Sulaymaniyah International Expo che si tiene dal 25 al 30 agosto 2021. Lo rende noto l'ufficio Ice di Amman. La Sulaymaniyah Industry and Domestic Fair, specializzata nei settori di costruzioni e infrastrutture, macchine industriali ed energia, comprende varie aree di interesse per le aziende italiane: la ricostruzione in Kurdistan, interrotta negli ultimi anni dal clima di incertezza dovuti alla lotta contro lo Stato islamico nella regione e l'emergenza Covid, vede ora un nuovo e deciso impulso per il rilancio dei progetti nelle infrastrutture/costruzioni (turistiche, residenziali e governativi). Secondo fonti governative nel prossimo triennio 2022/2024 dovrebbero ripartire i lavori di completamento dei progetti in programma: tra quelli maggiormente di rilievo la costruzione di alberghi, centri commerciali, ospedali e centri servizi (privati e governativi) anche nel vicino governatorato di Nineve (Mosul), città praticamente distrutta durante la guerra e dove la ricostruzione, soprattutto degli edifici privati ripresa nel 2019, è operata prevalentemente da imprese di costruzioni provenienti dal Kurdistan. Mentre la Dbx Sulaymaniyah International Expo, alla 14esima edizione, riprende dopo la pausa 2020, specializzata maggiormente nei settori agroindustria e beni di consumo (prodotti e macchinari).