Kosovo: incidente pullman, restano ricoverati 15 cittadini in Croazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, accompagnato dal ministro degli Esteri Donika Gervalla, dal ministro dell'Interno, Xhelal Svecla, dal ministro della salute Arben Vitia e dal capo di gabinetto del presidente Blerim Vela, si è recato a Slavonski Brod. Parlando in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro croato Plenkovic, Kurti ha detto che hanno visitato i feriti presso un ospedale croato. "Centinaia di migliaia di cittadini tornano nel loro Paese d'origine per le vacanze, il nostro Paese dipende da loro, questo incidente è molto triste per noi ma grazie alle cure e alla solidarietà, lo supereremo insieme", ha detto. Plenkovic ha dichiarato che la maggior parte delle persone ferite nell'incidente saranno presto dimesse dall'ospedale. "Faremo l'impossibile per superare insieme questa tragedia", ha detto. (Alt)