Kosovo: sottosegretario Esteri tedesco Berger a Pristina, incontri con Kurti e Osmani (2)

- "Ci sono state anche discussioni sui recenti incontri a Bruxelles, sul futuro e sull'importanza del dialogo tra Kosovo e Serbia", si legge in una nota del governo di Pristina. La presidente Osmani ha ringraziato Berger per il costante sostegno di Berlino nel processo di integrazione europea di Pristina, notando tuttavia che il processo di liberalizzazione dei visti si trova in una situazione di stallo nonostante il Kosovo abbia centrato tutti i criteri necessari. "Riguardo il dialogo, la presidente Osmani ha sottolineato che la priorità per il Kosovo dovrebbe essere fare luce sul destino delle persone scomparse e la conclusione del processo per il reciproco riconoscimento", si legge in una nota diffusa dalla presidenza kosovara. (Alt)