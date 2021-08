Kosovo: Pdk boicotta sessione Parlamento su approvazione accordi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Partito democratico del Kosovo (Pdk), principale schieramento politico dell'opposizione kosovara, hanno annunciato che non parteciperanno ad una sessione del Parlamento nella quale si dovrebbero approvare alcuni accordi internazionali. La decisione, come spiegato in conferenza dalla deputata del Pdk Blerta Deliu-Kodra, è stata presa dal partito di opposizione come segno di protesta per le modifiche al bilancio approvate ieri dal Parlamento di Pristina. Secondo la deputata del Pdk, il nuovo bilancio per il 2021 non risponde alle esigenze del popolo kosovaro e non prevede un chiaro piano di ripresa economica. "Abbiamo visto una tendenza a discriminare i comuni non guidati dal Movimento Vetevendosje" al governo, ha denunciato inoltre Deliu-Kodra. (segue) (Alt)