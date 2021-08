Kosovo: ministra Giustizia, 4 nuovi procuratori al Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro nuovi procuratori si uniranno all'organico del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Ad annunciarlo è stata la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, dando conto degli sviluppi nel settore di sua competenza alla luce delle modifiche al bilancio per il 2021 approvate ieri dal Parlamento di Pristina. "Quattro nuovi procuratori, sei professionisti associati e due interpreti si uniranno alla Procura speciale, nel Dipartimento per i crimini di guerra", ha spiegato la ministra della Giustizia su Facebook. Secondo Haxhiu, indagare sui crimini di guerra è una priorità per il governo del Kosovo. (segue) (Alt)