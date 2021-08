Cuba: Bolivia invia 20 tonnellate di aiuti e denuncia "brutale embargo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana i governi di 21 Paesi hanno condannato gli arresti di massa registrati a Cuba e invitato il governo di L’Avana a rispettare i diritti e le libertà universali del popolo cubano. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai ministri degli Esteri di Austria, Brasile, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica di Corea e Ucraina, e Stati Uniti. L'11 luglio, si legge, “decine di migliaia di cittadini cubani hanno partecipato a manifestazioni pacifiche in tutto il paese per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e chiedere un cambiamento. Hanno esercitato le libertà universali di espressione e riunione, diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dalla Carta democratica interamericana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”. I firmatari chiedono al governo cubano di rispettare i diritti e le libertà del popolo cubano, rilasciare le persone arrestate per aver esercitato i loro diritti di protesta pacifica, libertà di stampa e il pieno ripristino dell'accesso a Internet. “La comunità internazionale non esiterà a sostenere il popolo cubano e tutti coloro che si battono per le libertà fondamentali che tutti meritano”, si legge. (Brb)