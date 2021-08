Grecia: Istituto italiano di cultura, ad Atene l’umanità dolente nelle foto di Paolo Pellegrin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ il fotografo Paolo Pellegrin l’ospite d’onore della manifestazione Athens Photo World che si apre il 5 agosto presso la Biblioteca Nazionale di Grecia, grazie all’impegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene. La mostra "As I was Dying" si basa sull’omonimo libro di Paolo Pellegrin, pubblicato in Francia nel 2007 ma comprendente opere successive, fino al 2011. Lo sguardo suggestivo del fotografo conduce lo spettatore dietro le quinte del dramma umano della storia contemporanea. Dal lontano Giappone, dall’Indonesia e dall’Afghanistan, fino alla più vicina Albania e al dramma del Kosovo, Pellegrin cattura attimi di sofferenza, lotta e tenacia. Egitto, Tunisia, Libia, Etiopia, Liberia, Sudan, Angola, Haiti, Kosovo, Cuba, Palestina, Libano, Irak, Vaticano, Francia, donne, uomini e luoghi differenti scorrono nel quadro in bianco e nero di Pellegrin agitando le nostre coscienze con la consapevolezza che il dolore e la persecuzione non hanno fine ma non hanno neanche colore. (segue) (Res)