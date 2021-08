Serbia-Turchia: presidenti Vucic ed Erdogan a colloquio telefonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha espresso le proprie condoglianze per le vittime dell'incendio che sta devastando la costa turca. Il presidente serbo ha anche espresso la sua disponibilità affinché la Serbia, nei limiti delle sue capacità, aiuti a fermare l'incendio e a eliminarne le conseguenze. Il presidente Erdogan ha ringraziato per il sostegno e assicurato che le autorità turche stanno facendo di tutto per la sicurezza dei turisti serbi. I due interlocutori hanno confermato che le relazioni bilaterali tra Serbia e Turchia sono ad alto livello, in particolare nella cooperazione economica. Vucic ed Erdogan hanno inoltre auspicato che tali relazioni possano progredire ulteriormente in futuro. A proposito della situazione nella regione dei Balcani occidentali, Vucic ha espresso l'aspettativa che il presidente Erdogan e la Turchia continuino a sostenere il dialogo tra Belgrado e Pristina, come unico modo per risolvere la delicata questione kosovara. Il presidente Erdogan ha confermato di sostenere pienamente il dialogo tra Belgrado e Pristina. I due interlocutori hanno anche discusso di varie questioni globali, con la convinzione che le circostanze consentiranno presto di incontrarsi nuovamente. Il presidente Vucic ha invitato Erdogan a visitare la Serbia, cosa che il capo di Stato turco ha accettato confermando che si recherà nel Paese nel prossimo periodo. (Seb)