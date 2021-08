Croazia-Kosovo: premier Plenkovic, lavoriamo con Pristina nei momenti difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia e il Kosovo agiscono insieme nei momenti difficili. Lo ha detto il primo ministro croato Andrej Plenkovic in un'intervista al sito web albanese “Albanian Post”, ricordando l’incidente che si è verificato sull'autostrada nella Croazia orientale la scorsa settimana che ha provocato la morte di dieci cittadini kosovari. "Nei momenti difficili siamo e lavoriamo insieme. Lo abbiamo dimostrato non solo in questo caso, ma anche in precedenti situazioni di crisi ed emergenze negli ultimi 30 anni", ha detto Plenkovic. "La Croazia e il Kosovo hanno buone relazioni bilaterali e si capiscono bene perché sappiamo quanto sia impegnativa la strada verso l'indipendenza e la costruzione dello Stato", ha aggiunto il premier, ricordando che la Croazia è stata tra i primi Paesi a riconoscere l'indipendenza del Kosovo e ha attivamente sostenuto il suo percorso europeo. Ricordando ancora l’incidente della scorsa settimana, Plenkovic ha lodato l’operato dell’omologo kosovaro Albin Kurti. "Il primo ministro Kurti ha voluto visitare i cittadini del Kosovo. Ha mostrato grande impegno nei confronti del suo popolo e di coloro che sono rimasti coinvolti in questa grande tragedia", ha detto Plenkovic. (Alt)