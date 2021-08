Roma: in un mese circa 1500 incendi di sterpaglie e vegetazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40 gli interventi per incendio di sterpi e colture, effettuati oggi dai Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia. Le zone maggiormente interessate sono state in via Placanica, in via Enotria nel comune di Ardea e a Sant'Angelo Romano in via della Selva. Dal 1 luglio ad oggi, sono circa 1500 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per incendi di vegetazione come boschi e sterpaglie. I roghi sono divampati soprattutto nelle zone periferiche della Capitale e nei Comuni di Anguillara Sabazia, Castel San Pietro, Civitavecchia, Tivoli e litorale sud di Roma. (Rer)