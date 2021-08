Business news: la siccità spinge il Kazakhstan a vietare l’export di mangime per 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno imposto un divieto di sei mesi all’esportazione di mangime per bestiame a causa della siccità che ha colpito il Paese nell’ultimo periodo. Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura, secondo cui soggetti al provvedimento saranno prodotti come fieno, avena, segale e insilato. La scorsa settimana il primo ministro Askar Mamin ha promesso nuove forme di aiuto per gli agricoltori e gli allevatori delle regioni di Mangistau e Kyzylorda, quelle più dalla siccità legata alle scarse precipitazioni e alle temperature alte. Il distretto di Aral, nella regione di Kyzylorda, ha annunciato lo stato d’emergenza lo scorso 14 luglio, dopo che le scarse precipitazioni hanno reso il 90 per cento dei terreni per pascoli inutilizzabili. La situazione resta difficile con oltre 500 capi di bestiame già morti. Per l’emergenza sono state mobilitate squadre di volontari giunti al lavoro nei distretti di Kazaky, Karmaksha e Syrdaya. (Res)