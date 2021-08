Business news: Hong Kong, borsa colpita da giro di vite delle autorità di regolamentazione Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong è crollato di oltre il 5 per cento prima di finire in ribasso del 4,22 per cento (1.105,89 punti) a 25.086,43 punti il 27 luglio, dopo aver perso un valore simile nella giornata precedente. Il 27 luglio ha ceduto quasi il 10 per cento dopo tre giorni di negoziazioni. L'indice di riferimento Shanghai Composite Index è sceso del 2,49 per cento, o 86,26 punti, a 3.381,18, mentre lo Shenzhen Composite Index sulla seconda borsa cinese ha perso il 3,33 per cento (80,38 punti), a 2.331,43. Le azioni di Hong Kong sono crollate in particolare a causa delle preoccupazioni per un giro di vite da parte delle autorità di regolamentazione della Cina che ha avuto un impatto su una serie di settori, tra cui l'istruzione privata e la tecnologia. Alcune piattaforme cinesi di tutoraggio venderanno le loro azioni dopo che Pechino ha annunciato di vietare l'insegnamento privato a scopo di lucro per "alleviare le pressioni finanziarie sulle famiglie". (Cip)