Business news: Giappone, Fmi rivede al ribasso la crescita per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone vedrà la sua economia crescere del 2,8 per cento nel corso del 2021. Lo indica il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo aggiornamento al World economic outlook. La revisione è al ribasso rispetto alla stima dello scorso aprile (+3,3 per cento). Per l’anno prossimo, invece, l’Fmi prevede una crescita del 3 per cento, superiore a quella di 2,5 punti percentuali ipotizzata la scorsa primavera. (Nys)