Business news: gruppo cinese Evergrande annullerà piano speciale di dividendi

- La società immobiliare cinese Evergrande annullerà il suo piano speciale di dividendi. Lo ha fatto sapere il gruppo cinese tramite un comunicato, rilasciato a seguito delle crescenti preoccupazioni di agenzie di rating, banche e investitori per i suoi presunti debiti. "Per raggiungere questa decisione il consiglio di amministrazione della società ha preso in considerazione l'attuale contesto di mercato, i diritti di azionisti e creditori e lo sviluppo a lungo termine delle imprese", si legge nel documento presentato alla borsa di Hong Kong. L'annuncio è arrivato meno di due settimane dopo che la compagnia ha segnalato agli investitori la proposta di dividendi. Anche China Chengxin (Ccic), la più grande agenzia di rating cinese, ha definito l'andamento di Evergrande negativo. La Ccic ha osservato che i prezzi di molte obbligazioni nazionali ed estere del gruppo cinese, e quello delle sue sussidiarie, sono crollati per via di alcune notizie sul rimborso in ritardo di alcune fatture commerciali, la sospensione di due vendite di progetti e un deposito bancario in tribunale sulla conservazione della proprietà in precontenzioso. (Cip)