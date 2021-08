Business news: Cina-Asean, dal 10 settembre a Nanning la 18ma edizione dell'esposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 18ma Esposizione di Cina e Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e il Summit su Cina-Asean per gli investimenti e il business si terranno dal 10 al 13 settembre a Nanning, la capitale della regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Con un'area espositiva di 124 mila metri quadrati, l'edizione della fiera di quest'anno includerà un'area speciale per i membri del Partenariato economico globale regionale (Rcep) e punta a promuovere ulteriori adesioni alla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) da parte di Paesi e imprese. (Cip)